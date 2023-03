Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti del "GF Vip": "Limite superato, chiediamo scusa"

Alfonso Signorini in apertura della trentanovisima puntata del "Grande Fratello Vip" ha voluto chiedere scusa al pubblico a casa per il comportamento dei concorrenti degli ultimi tempi: "La scorsa puntata è stata particolare, per certi aspetti, si è superato un certo limite, un limite che era bene non superare", ha spiegato il conduttore.

Signorini ha precisato che il rimprovero ai "vipponi" non vale soltanto per la puntata scorsa, ma per tutto il percorso fatto dai concorrenti della Casa in questi mesi in cui sono già stati presi altri provvedimenti. In primis, il taglio del budget per la spesa settimanale: "Da questa sera qualsiasi infrazione non sarà più tollerata, ci sarà espulsione immediata - ha aggiunto Signorini -. Saremo rigorosissimi, vi ho avvisato, manca poco, sforzatevi".

I concorrenti sono apparsi realmente dispiaciuti per quanto avvenuto e, a nome di tutti, è Daniele Dal Moro a chiedere scusa al pubblico a casa. A chiudere, l'intervento di Sonia Bruganelli: "Anche io la volta scorsa ho esagerato soprattutto con le ragazze, mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare e non avrei dovuto per il ruolo che ricopro. Chiedo scusa a Nicole e Giaele"