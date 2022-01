"GF Vip", Delia è la candidata alla finale grazie al televoto

Tempo di verdetti al "Grande Fratello Vip", che nel corso della trentanovesima puntata ha nominato Delia Duran come prima candidata alla finale di questa edizione. La modella venezuelana era finita in nomination con Giucas Casella e Soleil Sorge e proprio con quest'ultima ha raggiunto lo studio di Alfonso Signorini per scoprire i risultati del televoto.

Votazioni che hanno lasciato senza parole diversi concorrenti, stupiti nel vederla trionfare rispetto a Soleil e Giucas, mentre Manila è corsa ad abbracciare la modella. "Credo che tantissime donne si siano riviste nella sua storia e per questo la rete si è mobilitata", commenta l'ex Miss Italia.