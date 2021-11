01 novembre 2021 08:39

"Grande Fratello Vip 6", nella Casa una notte di Halloween da brividi

Come ogni anno nella casa del Grande Fratello la notte di Halloween è l'occasione per una grande festa in maschera. E anche per questa edizione la tradizione è stata mantenuta. Tra zombie, vampiri e sangue a profusione la notte è passata con grande divertimento.