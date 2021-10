27 ottobre 2021 16:34

Addominali e tricipiti: che muscoli al "Grande Fratello Vip"!

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" le donne si sono fatte notare con docce e bikini, ma anche gli uomini non sono da meno. I belli di Casa ci tengono al loro aspetto fisico e tra allenamenti, cremine e bagni in piscina si prendono cura di loro stessi. Aldo Montano, da vero campione olimpico, si tiene in forma con i pesi e stimola anche i compagni a fare altrettanto.

Anche Gianmaria deve tenere alta la bandiera di latin lover e non può lasciarsi andare. Per questo si mette sotto con bicipiti e tricipiti, per tenersi stretta la bella Sophie. Davide Silvestri, invece, punta tutto sull'ironia e a bordo piscina si mette in posa come un Dio greco. Insomma, nella Casa le donne hanno solo l'imbarazzo della scelta...