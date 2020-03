"GF Vip”, Fernanda Lessa e Antonella Elia nemiche dal cuore tenero: in lacrime per i genitori

All’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” sono state le due nemiche per eccellenza, due prime donne che non hanno saputo convivere pacificamente. Si tratta di Antonella Elia e Fernanda Lessa i cui litigi, all’ordine del giorno, sono sfociati in vere e proprie risse. Le concorrenti, però, sono in realtà molto simili con delle storie difficili alle spalle.

Fernanda Lessa rivela di aver subito durante l’infanzia degli episodi di bullismo e di non aver mai ricevuto dai genitori quel sostegno e affetto necessari per poter crescere serenamente. A distanza di anni, ricordando anche il suo passato da alcolista, la modella però ammette di aver perdonato sua madre e suo padre e di aver capito di aver sbagliato molto anche lei. Dopo queste confidenze, Fernanda Lessa riceve inaspettatamente un messaggio dai genitori che la commuovono profondamente.

Anche Antonella Elia si è lasciata andare alle lacrime: la showgirl ha ricordato d’aver perso la madre quando era molto piccola e di non avere ricordi di lei. Malgrado poi nella sua vita la nuova compagna del padre abbia ricoperto il ruolo di mamma, quel vuoto e quella mancanza sembrano aver lasciato un segno indelebile. “Forse sono più simile ad un animale che ad un essere umano e mi vergogno di essere come sono”, è l’amara confessione della concorrente che commuove anche Alfonso Signorini. Dopo questi momenti di grande tristezza Fernanda Lessa e Antonella Elia si rendono conto di avere molto in comune e si lasciano andare ad un abbraccio. Un momento di tenerezza e di rispetto che mai si era verificato nella Casa.