Tgcom24

La puntata si apre con l'annuncio di Signorini che sono previsti due nuovi ingressi, quello di Sara Ricci e Marco Maddaloni. Massimiliano Varrese riceverà la sorpresa della figlia Mia, che potrà rivedere dopo due mesi.





La sorpresa a Massimiliano Si parte subito con la sorpresa a Massimiliano. La figlia di sei anni corre ad abbracciarlo. "Amore mio, non vedevo l'ora di vederti", dice l'attore con le lacrime agli occhi. In questi mesi la piccola ha iniziato la prima elementare e sta imparando a leggere e scrivere. Arriva anche Valentina, l’ex compagna di Massimiliano. "Possiamo essere divisi come coppia ma resteremo sempre una famiglia", dice lei. “Ho pensato tanto a Mia e a Valentina in questi giorni”, spiega lui.

Scintille tra Beatrice e Giuseppe “Due mondi lontani che alla fine finiscono sempre per attrarsi” dice Signorini parlando di Beatrice e Giuseppe. Lui rivendica la sua decisione rispetto alla storia con Beatrice e continua a essere convinto che la donna stia manipolando Vittorio per portarlo dalla sua parte. Il modello dice che non si sente condizionato da Beatrice spiegando che le scelte di gioco sono personali. "Io vivo abbastanza terrorizzata perché mi sono resa conto che è capace di tutto" commenta Beatrice su Giuseppe. "Mi ha usata" rivela. Per Fiordaliso il ragazzo ha cavalcato la situazione con la donna per potersi salvare dall'eliminazione. Secondo Ciro sta inconsapevolmente facendo il terzo incomodo di molte coppie della Casa.

Mirko e l’ingresso di Perla Mirko e Perla parlano dei primi giorni di convivenza nella Casa. Lui spiega che l'ultima volta che è stato dentro una casa con Perla vivevamo insieme, "quindi fa strano, conosco ogni suo spostamento dentro una casa", aggiungendo: "Che non mi è indifferente l'ho sempre detto". Per Perla la complicità fra lei e Mirko è naturale. Ma sa che il loro rapporto non possa andare oltre in quanto finirebbero per farsi nuovamente del male: "Può passare il fatto che sono ancora innamorata di lui, ma non è così" spiega, "Ognuno di noi doveva riprendere la propria vita in mano". Mirko esclama: "C'è una bella affinità, ma non ci ho mai visto malizia".

La nuova concorrente: Sara Ricci Questa sera Sara Ricci diventa una nuova concorrente ufficiale. Attrice di esperienza, può vantare anche la partecipazione alla soap "Vivere", dove ha potuto condividere il set con Beatrice. Nella Casa i concorrenti vengono freezati e Alfonso annuncia l'ingresso di una nuova concorrente. "È la persona più simpatica del mondo" commenta entusiasta Beatrice. "Sara è un mito!". La donna, un po' maliziosa, confessa di essere attratta dagli uomini molto giovani. "Deve essere più selvaggio, più primitivo" afferma.

L'esito del televoto Si scopre che il televoto serviva a scegliere due preferiti. Grecia e Ciro che sono i due immuni.

Le parole di Mughini per Alex Dopo la decisione della Wada di non ridurre la pena di Alex, il campione sta riflettendo sul suo futuro professionale e personale. Giampiero, colpito dalla storia, ha deciso di scrivere un articolo in suo onore, raccontando di come si incantasse a guardarlo allenarsi, sempre così determinato. Giampiero è sempre stato dalla sua parte e crede nella sua buonafede. "Vederlo allenarsi alla mattina era uno spettacolo indimenticabile" continua, ricordando quanto i suoi tempi fossero ancora eccellenti.

La crisi di Ciro Ciro è sempre più in difficoltà nella Casa e viene mandato nel cortiletto per incontrare il fratello: "E' brutto vederti così, lo sappiamo le difficoltà e ti capiamo, però fuori è buio tu questa cosa l'hai voluta assolutamente. Ciro ribatte: "Io o cercato di superare ma il problema è fisico, non dormo, non mi diverto e non è giusto, non sono più io". Signorini gli spiega: "Non mi hai assolutamente deluso, soprattutto nella prima parte del programma hai interagito in modo divertente e intelligente, ma queste ultime settimane sono un supplizio per te e per noi, con grande serenità vuoi uscire dalla casa o vuoi rimanere?", e lui risponde: "Voglio uscire". Con l'addio di Ciro il nuovo preferito della Casa è Mirko, mentre quelli di Cesara sono Massimiliano e Garibaldi.

Le nomination Si parte con le nomination palesi in super led per chi è nominabile. Paolo nomina Vittorio, Fiordaliso indica Alex. Angelica e Vittorio si nominano a vicenda. Così come Rosy e Letizia. Grecia indica Rosy, mentre Giuseppe sceglie Fiordaliso e Beatrice, Angelica. Anita sceglie Vittorio, Massimiliano nomina Angelica e Mirko Rosy. Sono ufficialmente al televoto Vittorio, Angelica e Rosy.