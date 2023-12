"Grande Fratello": nuovi ingressi e grandi ritorni

Tgcom24

Un ritorno e due nuovi concorrenti Un grande ritorno attende gli inquilini: dopo un breve periodo di assenza dovuto a dei problemi personali, Beatrice si ricongiunge al gruppo e riprende il suo percorso. Due nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: si tratta dell'imprenditore Sergio D'Ottavi e dello stilista Stefano Miele.

Sorprese sotto l'albero Nuovamente in studio, Mirko proverà a risolvere le questioni irrisolte della sua vita sentimentale. Non mancheranno delle dolci sorprese di Natale, in particolare Marco rivedrà la sua famiglia e Vittorio riabbraccerà suo padre. Per finire, il temibile verdetto del telefoto: chi si salverà tra Federico, Greta e Marco?

Il ciabatta-gate Durante la settimana c'è stato un malinteso tra Rosy Chin e Rosanna Fratello. La Fratello ha accusato Rosy di aver fatto il gesto di lanciarle una ciabatta, mentre la chef si è giustificata dicendo che se la stava togliendo per ballare. In difesa della Chin è intervenuta anche Fiordaliso, sottolineando che è Rosanna a isolarsi e non volersi integrare.

Beatrice rientra nella Casa Beatrice ritorna nella Casa dopo essere uscita per stare vicino al padre, che ha affrontato un intervento. Dopo un saluto generale, l'attrice spara a zero sulla Fratello e ammette di non poterla perdonare per quello che ha detto su di lei.