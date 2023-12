"Grande Fratello", Mirko si confessa dopo il triangolo: "Con Perla nessun futuro"

Il triangolo tra Mirko, eliminato a sorpresa nella scorsa puntata, Greta e Perla tiene banco. Il ragazzo ha un primo confronto con la ex Perla e confessa: "Non c'è futuro, solo tanto bene". Rosanna esce allo scoperto e, dopo aver sparato a zero su molti coinquilini, ha un faccia a faccia con Beatrice e Fiordaliso. Beatrice, grande protagonista di questa edizione, incontra finalmente i figli. Al televoto per l'eliminazione di sabato finisce Sara. In nomination ci sono Beatrice, Grecia, Perla e Vittorio.

Tgcom24

Faccia a faccia tra Mirko e le sue donne L’inaspettata uscita di Mirko ha scatenato forti reazioni in tutta la Casa: Greta e Perla sembrano addirittura alleate anche se hanno reagito in modo decisamente diverso. In particolare, Greta ha fatto delle importanti rivelazioni in merito al rapporto con Mirko. In studio c'è Mirko per un confronto con le sue donne: "Mi dispiace vedervi da qui e mi è dispiaciuto vedervi parlare di me, da persone mature era meglio farlo quando ero dentro. Io non credo al vostro abbraccio, siete false... non sono entrato al Gf per scegliere, siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso, non ho fatto le stesse cose con entrambe...". Perla replica subito: "Non siamo migliori amiche, abbiamo avuto un confronto, ci siamo abbracciate per quello". Anche Greta dice la sua: "Non hai avuto un ruolo facile, ma la nostra non è una alleanza". "Alla fine chi ha pagato sono solo io e voi siete dentro", conclude Mirko. Signorini chiede se una delle due se la sente di lasciare il gioco per rispetto a Mirko: "Non è il mio fidanzato", risponde Perla. E Greta: "Metà parte di me dice si e metà dice di no".

Le rivalità tra Sara e Beatrice Sara Ricci passa all'attacco. Prima ha detto che Beatrice 25 anni prima, quando è morta la mamma, non l'ha voluta sostituire a "Centovetrine" e l'ha costretta a lavorare il giorno dopo i funerali: "Beatrice non ama le donne, ha detto cose terribili su tutti senza microfoni nella notte...". "Non è vero niente, abbiamo parlato del nostro passato", replica Beatrice. Anche Fiordaliso interviene: "Sara si è solo giocata una vecchia carta per stare nel gioco, ma non mi è piaciuto".

Beatrice riabbraccia i figli Beatrice parla del suo passato, è cresciuta fra il mare della Sardegna e i borghi di Roma col padre e ricorda i momenti difficili con la madre: "Aspettavo sere e sere il bacio della buonanotte, ma non arrivava mai. Non le perdonerò mai il fatto di aver avuto una preferenza nei confronti di mio fratello". L'attrice si definisce selvatica, libera, molto legata alle sensazioni e alle vibrazioni. Cesara Buonamici la conforta: "Risparmiati, riposati, non tutte le battaglie vanno combattute". Bea corre poi fuori dalla Porta Rossa, per lei c'è un pacco gigante, un regalo di Natale in Anticipo. "Qui ci sono sicuro i ragazzi". L'attrice abbraccia forte i suoi figli e il cagnolino Simba. "Ce la posso fare?" chiede Beatrice, ma Valentino, il figlio maggiore, afferma: "Se esci, dai solo soddisfazione, non farlo". Poi il figlio Valentino attacca Varrese: "Non è un uomo, è un vigliacco".

Mirko e il confronto con Perla Alfonso mostra i video della partecipazione a "Temptation Island" di Mirko e Perla. Le attenzioni di Perla per il tentatore Igor e la fine della loro storia d'amore, tanto che dal programma questa estate ne sono usciti separati. "Quando non stai bene con te stessa, non stai bene nemmeno con chi ti sta vicino... Entrambi ci siamo dati tanto, siamo stati la priorità l'uno dell'altra" esclama la ragazza. "Non ci può più essere nulla oltre l'affetto e il bene che ci siamo dati", dice perentorio Mirko. "Chiedo qualche giorno invece per Greta, non ho ancora le idee chiare, Greta ha detto che abbiamo pensato a un figlio e non è vero, non abbiamo mai voluto avere un figlio, abbiamo solo avuto 'paura' che fosse rimanere incinta, ma da qui a dire che volevamo un figlio è un'altra cosa. "Io ho detto che avevamo progetti insieme e che avevo cercato di avere un figlio con il mio ex", conclude Greta. Poi Perla e Mirko si abbracciano.

Rosanna Fratello contro Beatrice Rosanna Fratello si scaglia contro Beatrice, troppo "ostica, aggressiva, e presuntuosa". L'accusa di Rosanna è che Beatrice strumentalizzi le persone: "Lei ha utilizzato Garibaldi e il loro rapporto. Questa è una cosa che non le perdonerò mai". Beatrice accusa Rosanna di essere stata "inappropriata e inadeguata" e Fiordaliso spinge: "È entrata con modi gentili, poi si è rivoltata in maniera davvero cattiva e poi non mi è piaciuto che ha detto di Beatrice che non la conosce nessuno, qui siamo tutti uguali, non ci sono regine". Giuseppe crede davvero di essere stato strumentalizzato. Cesara Buonamici invita Rosanna alla sincerità: "Ti eri fatta un'idea di Beatrice prima di entrare?" La risposta è "sì", suggestioni poi confermate: "È stata maleducata, mi ha detto di spostarmi da lei in malo modo".