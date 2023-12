"Grande Fratello", il racconto della ventinovesima puntata

Nella ventinovesima puntata aria di festa tra auguri, brindisi tante sorprese per i concorrenti: Rosy e il marito Paolo, Letizia rivedrà la mamma Sara in occasione di un'importante ricorrenza per la famiglia, mentre per Perla ci sarà il papà Alessandro. Gli inquilini del loft di Cinecittà sono pronti a un nuovo GF Show e metteranno in scena il musical "Mary Poppins". Infine, al televoto Grecia, Monia e Perla. Chi si salverà?

Tgcom24

Alfonso Signorini comincia l'ultima puntata dell'anno mostrando cosa è successo sotto le lenzuola tra Beatrice e Vittorio e pregustando le reazioni di Giuseppe, poi saluta gli inquilini che canticchiano un motivetto del musical "Mary Poppins". Chi tra Grecia, Perla e Monia, che sono in nomination, sarà la meno votata andrà automaticamente in nomination insieme all’altro nome scelto dal pubblico, quello di Federico. Non è prevista nessuna eliminazione nel corso della puntata.

Leggi Anche "Grande Fratello 2023", le puntate in pillole



Giuseppe il burattinaio Signorini mostra un video riassunto sull'ormai logorante scontro tra Giuseppe e Beatrice. Galeotto fu Maddaloni, che ha definito “burattinaio” Garibaldi. Beatrice glielo ha riferito, proprio il giorno di Natale, ricordandogli il fatto che lui ha giocato con i suoi sentimenti. Ma lui non ci sta e pensa che sia stata proprio Beatrice ad aver giocato con i suoi sentimenti. Ma "burattinaio" non è il solo soprannome che la Luzzi ha dato al suo coinquilino, che lei definisce anche "gigolò". Tutto questo non fa che acuire le ostilità tra i due. Cesara sta dalla parte di Giuseppe: “Io non lo vedo burattinaio, ma poi chi sono i burattini?”. “Il burattino sono io”, risponde Beatrice. Anita difende Giuseppe, "il miglior amico che ho qui dentro", al quale Beatrice avrebbe rovinato il Natale. Anche Fiordaliso non è d'accordo: “Bea non accetta che lui possa aver giocato con lei e quindi lo stuzzica” e aggiuge: "Giuseppe è tutto meno che burattinaio”.

Fiordaliso donna e nonna rock Fiordaliso viene chiamata da Signorini in confessionale: "Ho visto segni di cedimento nel corso delle ultime puntate", le dice il conduttore. Lei lo ammette confessando di sentire tutti i suoi anni addosso e Signorini la invita ad andare in studio.