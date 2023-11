"Grande Fratello", il racconto della ventiduesima puntata

Signorini apre la puntata avvertendo che "sarà esplosiva". Si parte dal triangolo Mirko-Perla-Greta in cui sembra volersi intromettere Angelica. Dopo essersi collegato con la Casa poi Signorini chiude ufficialmente il televoto.

Mirko, Perla e Greta, il triangolo di "Temptation Island

"Gli ultimi sviluppi non hanno certo fatto piacere a Greta che è ospite in studio. La ragazza si dice "molto delusa", soprattutto nei confronti di Mirko, che "non è in grado di prendere una posizione". E non risparmia una frecciata ad Angelica: "Non so Perla come faccia a sopportarla" dice. Poi Signorini si collega con la Casa e manda una clip in cui si vede come tra Mirko e Perla sia rinata un'intesa in questi giorni passati vicini. Soprattutto il ragazzo in confessionale ha espresso apertamente i suoi sentimenti che sono ancora presenti. Tornati in diretta Mirko dice che "la complicità con Perla è inevitabile" e spiega di star riflettendo molto perché "sono in un'altra relazione e la mia testa è lì". Anche Perla chiarisce: "C'è complicità, sto bene, non ho più rabbia nei suoi confronti" dice, spiegando però di non sapere se prova ancora qualcosa, al di là del fatto di averlo perdonato.