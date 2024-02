"Grande Fratello", il racconto della trentottesima puntata

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nella trentottesima puntata l’importante verdetto del televoto: chi tra Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco? La nomination ha messo in crisi Federico che, sempre più convinto che la sola bellezza non paghi, ha accusato tutti i concorrenti di non apprezzare la sua bontà d’animo. Confronto-scontro per Beatrice e Marco, Simona contro Rosy e Alessio. Il carattere forte della showgirl continua a far discutere e a creare dissapori nella Casa. I nonni di Greta sono pronti a farle una sorpresa ma il nonno ha in serbo qualcosa di divertente per tutti gli inquilini del loft di Cinecittà.