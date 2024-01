"Grande Fratello", il racconto della trentesima puntata

Nella trentesima puntata Beatrice Luzzi rientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta di rientrare in gioco. Monia e Massimiliano sono sempre più vicini, il loro rapporto è sempre più stretto. Nel corso della puntata saranno entrambi protagonisti di una sorpresa: per lei la mamma e per lui il papà.

Si parte con Alfonso che dopo aver fatto gli auguri di buon anno e salutato tutti, ricorda quanto accaduto a Beatrice. Sarà la stessa Luzzi a spiegare al pubblico la sua decisione di rientrare nella Casa dopo la morte del padre. Si collega poi con la Casa dove non c'è nessuno. C'è Beatrice in confessionale.

La spiegazione di Beatrice L'attrice spiega che è stata una decisione particolarmente sofferta anche pensando a come il pubblico avrebbe potuto prendere la scelta di rientrare. Ma prima di tornare nella Casa Alfonso le chiede di aspettare in confessionale fino a quando non avrà parlato con gli altri inquilini.

Il confronto con gli inquilini Alfonso fa rientrare tutti gli altri in salone. Annuncia loro che il televoto è stato annullato poi affronta quanto accaduto al momento dell'annuncio dell'uscita di Beatrice per il lutto. Vengono passate in rassegna le reazioni degli inquilini, molti dei quali colpiti dall'accaduto. Fiordaliso soprattutto. Signorini spiega poi che Grande Fratello aveva chiesto espressamente agli inquilini di non commentare la notizia. Alfonso spiega che però i concorrenti avrebbero potuto mostrare la propria vicinanza a Beatrice con l'atteggiamento. Mentre alcune cose viste lo hanno molto amareggiato: lamentele per i popcorn che mancavano, canti a squarciagola, "pomiciate" con un manichino. "Non vi chiedo di mostrare un dolore che non provate, ma di fronte a un lutto bisogna fare un passo indietro - dice Signorini - ci vuole rispetto".

La lettera di Beatrice al padre Alfonso manda una clip in cui Beatrice legge una lettera aperta al padre. Un ultimo saluto, commosso, affettuoso ma anche composto, che colpisce alcuni dei coinquilini.

Il rientro di Beatrice Luzzi Scatta il freeze e Beatrice entra nel salone. Vuole spiegare perché ha deciso di rientrare, e dice di averlo fatto per onorare proprio suo padre, che in una delle ultime volte in cui si erano visti l'aveva invitata a "non mollare". Terminato il freeze partono gli abbracci di tutti.