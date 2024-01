"Grande Fratello", il racconto della trentatreesima puntata

Primo confronto tra Beatrice e Perla

Alfonso Signorini apre la nuova puntata e dopo aver salutato i concorrenti della Casa parte subito in quarta puntando sul confronto tra Beatrice e Perla. Le due vengono chiamate in Superled. Perla attacca l'altra definendola una manipolatrice perché gioca sulle debolezze delle persone per colpirle. E la paragona a Rosa Ricci di "Mare Fuori". Per Beatrice, "Perla è prepotente dal primo giorno" e "bada prima alle sue esigenze" lamentandosi del suo contributo in casa. L'altra si ribella: "Non sono qui per pulire", con Signorini che le ricorda che è lì anche per sbrigare le faccende di casa.