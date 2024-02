"Grande Fratello", Giuseppe Garibaldi ritorna nella Casa

Tgcom24

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi Per un Inquilino che esce, un altro rientrerà. Giuseppe, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, è pronto a riprende il proprio posto tra i concorrenti. Negli ultimi giorni gli Inquilini hanno vissuto in un clima rilassato e piacevole. Solo la nuova entrata Simona Tagli è stata sotto accusa per il suo carattere diretto ma poco apprezzato da una parte dei ragazzi. Non mancheranno le emozioni: Stefano avrà la possibilità di riabbracciare la madre Carla, sua prima sostenitrice. Ma anche i Paoleti, dopo la notte passata in Suite, riceveranno una fantastica sorpresa. Per finire, l'inesorabile verdetto del televoto: chi si salverà tra Sergio, Beatrice e Grecia?

Negli ultimi giorni nella Casa la tensione si è allentata, tanto che persino Beatrice e Massimiliano si sono abbracciati. A rendere pepato il clima c'è Simona Tagli, che si è attirata l'antipatia di mezza Casa. Si è conclusa anche la breve permanenza di Mirko, interrotta bruscamente dal Grande Fratello, che ha passato qualche giorno con la sua ex Perla. Tra di loro ci sono tanti ostacoli, tra cui la presenza di Alessio con cui la ragazza ha legato immediatamente. Entrambi pero non hanno dubbi sul fatto di amarsi ancora e a fare il tifo per loro c'è Maddaloni, che li sprona a non perdersi. Alla fine, tra le lacrime, scelgono di darsi un'altra possibilità.