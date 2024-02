"Grande Fratello", segui la trentaquattresima puntata live

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglie i commenti dei telespettatori. Due nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: la showgirl e conduttrice degli Anni 90 Simona Tagli, al suo grande ritorno in tv, e Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio. Grecia e Rosy saranno le protagoniste di due tenere sorprese. La prima potrà rincontrare l’ex marito Marcelo, l'uomo più importante della sua vita, dal quale si è separata 20 anni fa, ma che resta il suo punto di riferimento, Rosy riabbraccerà i due figli più piccoli. Giuseppe, in gran forma, rientrerà nel loft di Cinecittà. Infine, al televoto Beatrice, Letizia, Stefano e Vittorio. Chi si salverà?