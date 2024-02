"Grande Fratello", segui la trentanovesima puntata live

Quattro veterani sono in corsa per diventare il primo finalista di questa edizione. Chi tra Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy verrà scelto dal pubblico? Questo importante televoto ha scatenato ruggini dopo le nomination e la Casa si divide tra amici e nemici dei possibili finalisti. Federico è ancora al centro delle discussioni ed è sotto accusa da una parte degli inquilini, riusciranno a chiarirsi? Una dolce sorpresa per Simona che incontrerà la figlia Georgia. L’atteggiamento di Greta con gli uomini della Casa, ricco di molte sfumature, rischia di risultare ambiguo agli occhi dei suoi compagni di viaggio e a quelli del pubblico a casa?

La teoria di Marco: "Spazio ai giovani" Marco dice che vorrebbe mandare avanti i giovani ed è per questo che ha deciso di nominare gli adulti: "Il loro ragionamento è giusto, ma io vorrei vincesse un giovane". Beatrice interviene subito: "Se avessimo una carriera così sicura, non avremmo accettato di fare il Grande Fratello... ho intrapreso questo viaggio sia per una rinascita personale, ma anche perché voglio regalare un futuro migliore ai miei figli". Anche Massimiliano ammette di aver partecipato al Grande Fratello per garantire a sua figlia Mia una vita agiata. A questo punto Alfonso Signorini chiede ai più giovani: "Voi ambite a lavorare nello spettacolo?". "Io ho lasciato tutto quello che avevo", esclama Anita. Giuseppe, invece, spiega che una volta fuori dalla Casa continuerà a ricoprire il ruolo da bidello: "Il posto fisso è sacro". Cesara Buonamici tuona: "Sono d'accordo con Beatrice: questo è il Grande Fratello, non è l'erasmus".

Federico contro tutti Federico litiga con tutti, beve tutto il latte della Casa e viene accusato di consumare le proteine di Alessio. Perla lo attacca a musa duro, non ama il carattere, a suo dire "menefreghista", del ragazzo: "Fa la vittima ma è un egoista". In suo soccorso arrivano Grecia e Simona: "Sono delle zabette, hanno da ridire su tutto, il latte in casa c'è". Alessio lo considera un provocatore: "Anche quando si fa la doccia rimane un'ora in bagno e poi non lascia l'acqua calda agli altri". Massimiliano sostiene che la sua è strategia per provocare.

Perla e Alessio, Mirko è geloso Perla e Alessio sono sempre più vicini e Mirko si mostra geloso. "Non mi sembra di aver superato alcun limite con Alessio, non abbiamo contatti fisici, c'è una complicità che sfocia in amicizia, sin dall'inizio, ridiamo e scherziamo, siamo complici, parliamo apertamente anche di Mirko, sto bene con lui, io mi trovo in una situazione complicata, non mi ritengo fidanzata ma ho dato una seconda possibilità alla nostra storia, ci sono ancora tante cose da vedere...". Mirko in studio replica: "Rimango certo e felice della scelta che ho fatto, alcune frasi possono sembrare ambigue, ma ci siamo detti 'ti amo' e la sto aspettando... ragiona con la tua testa". Beatrice sottolinea che alcuni atteggiamenti possano dare fastidio a Mirko. Cesare le chiede: "Ma tu una volta fuori vai o no da Mirko?". "Corro da lui", risponde. E Mirko chiede: "Usciresti anche adesso?". "Sì", dice convinta Perla. "Ma hai le idee chiare?", continua Mirko. "Ho le idee chiare sul nostro amore e sulla nostra relazione ma non su quello che possiamo essere, se riusciamo ad andare oltre", risponde lei. Interviene Fiordalisa: "Ma dici 'ti amo' e poi perché aggiungi che non sei la fidanzata?".