Grande Fratello, Beatrice e Perla una contro l'altra

Nel corso della settimana Beatrice e Perla, le due primedonne della Casa, hanno avuto momenti di grande tensione. Riusciranno a chiarirsi? Nonostante Mirko sia uscito dal gioco, il ragazzo continua a creare dinamiche. Nel corso della puntata sarà al centro del confronto con Massimiliano e Federico dopo le sue dichiarazioni della scorsa settimana. Spazio anche al verdetto del televoto: chi tra Beatrice, Federico e Sergio sarà il secondo candidato al televoto eliminatorio?

Le battute intime di Stefano

Il triangolo Perla-Greta e Mirko continua a creare dinamiche anche se il ragazzo è stato eliminato da settimane. In particolare le ragazze hanno avuto da ridire con Stefano per alcune frecciatine , anche intime, sulle loro love story. In difesa del ragazzo è intervenuta Beatrice, sottolineando che le sue intenzioni erano sicuramente fuori luogo ma non malevole. La grinta di Perla potrebbe presto minare lo "scettro" della regina Beatrice con cui si confronta per la prima volta in modo diretto nella Mystery Room.