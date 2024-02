"Grande Fratello", segui la trentacinquesima puntata live

Trentacinquesimo appuntamento con "Grande Fratello".

Puntata ricca di confronti e di incontri per i concorrenti. Perla sembra essere ancora toccata dall'incontro avuto con Mirko nella scorsa puntata, ma non sa che per lei, stasera, arriverà in Casa qualcuno di davvero speciale: sua sorella Loana. Vittorio, invece, dovrà prepararsi a qualche confronto. Il suo rapporto con Greta diventa sempre più intenso, ma che ruolo ha Sergio? Siamo davanti a un triangolo? Non mancano le note dolenti, Beatrice, Federico, Stefano e Vittorio al televoto. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?