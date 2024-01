Nella Casa del "Grande Fratello" Stefano e Federico fanno finalmente pace.

I due inquilini si chiariscono dopo le discussioni dei giorni scorsi per ripartire da zero e cercare di conoscersi meglio. Ad avvicinarsi a Massaro è Miele: "Sei un bravo ragazzo, gentile e generoso. Ti ho detto quella cosa, non è piaciuta neanche a me, mi riferisco al fatto che io abbia detto che io uno come te non lo frequenterei, ho sbagliato...".