A monitorare da vicino la possibile coppia c'è Stefano Miele, a cui Fiordaliso chiede aggiornamenti in giardino e in particolare se sia scappato un bacio. Lo stilista dice di non ricordare precisamente qualcosa in merito a un bacio, ma scherza sul fatto di aver giocato a fare da Lancillotto, tuttavia con poco successo. Poco dopo, Stefano va a svegliare Beatrice e aggiorna anche lei sui progressi del suo pupillo con le donne: "Ho insegnato a Sergio come fare il conquistatore. Piano piano, magari più avanti. Ieri sera, era buona occasione".

" Secondo Beatrice, però, lo chef non ha bisogno di consigli e se tra i due non è scattato niente, probabilmente è perché non c'è la giusta alchimia. In questi giorni Sergio qualche tentativo l'ha fatto: dal bacio rubato alle promesse di viaggi insieme, fino alle parole sussurrate all'orecchio. La Rossetti, però, non si lascia andare e così l'amica Perla, un po' per gioco, ammette di essere interessata: "Posso dire una cosa? Sei veramente sexy con questo look. E' veramente sexy, ha anche un bel petto... Sergio comunque mi stai iniziando a interessare più di qualsiasi altra persona. Dimmi la verità, ti piaccio?". A questo punto Greta, che vorrebbe rivedere Perla insieme a Mirko (per il compleanno gli ha dedicato parole piene d'amore ), tappa le orecchie a Sergio: "Non la stare a sentire. Fai finta di non aver sentito perché lei è impegnata. Lasciala stare".

Greta contesa tra Vittorio e Sergio: "Non mi va, voglio pensare a me"

Dentro il reality pare che nessuno abbia fatto breccia nel suo cuore, nemmeno Vittorio con cui la complicità diventa di giorno in giorno più forte. In sauna Greta Rossetti confessa infatti a Perla e Letizia di non provare attrazione neppure per Sergio. “Mi fa piacere stare con lui, ridiamo e scherziamo. Doveva proprio entrare uno che mi faceva perdere la testa, ma questo non è successo. Sono così tanto confusa che non mi sento libera di poter iniziare anche semplicemente una frequentazione”, racconta la ragazza Greta dichiara infatti di non sentirsi pronta ad aprirsi a un'altra persona. Ha molti dubbi e, soprattutto, non si sente di conoscere Sergio così tanto da potersi lasciare andare: "Lui non si fa conoscere, di lui non so nulla". Dopo la fine della travolgente storia con Mirko, la giovane imprenditrice è arrivata a un momento della sua vita in cui vuole pensare solo a sé stessa e a concentrarsi sulla sua carriera. "Io in questo momento ho bisogno di me. In questo momento voglio me".