"Grande Fratello", al via la semifinale del reality

Federico contro Rosy e Perla L'ultima settimana è stata particolarmente tesa per Federico, che ha avuto una brutta discussione in cucina con Rosy per i piatti da lavare. Il ragazzo ha avuto da ridire anche con Perla, accusandola di essere supponente e mancargli di rispetto. La ragazza ammette di non averlo mai calcolato da quando è entrato: "E' molto aggressivo nei modi. Non fa nulla in casa e poi quando glielo facciamo notare per un po' si dà da fare". Beatrice prende le sue difese, mentre gli altri uomini credono che dietro l'attrito tra Perla e Federico ci sia dell'attrazione latente.

La gelosia di Perla La scorsa puntata Perla ha visto delle foto di Mirko in compagnia di Shaila Gatta. A infastidirla è stato soprattutto il fatto che lui indossasse la giacca sopra il petto nudo e ironicamente si è presentato così anche di fronte a lei. Tra una battuta e una frecciatina, i due confermano il loro amore e non vedono l'ora di riabbracciarsi dopo la finale. In finale c'è già Massimiliano e questa cosa non è andata giù ad Alessio. Per lui, infatti, Paolo e Anita avrebbero meritato più di lui di arrivare alla vittoria. Da qui si è innescato una rivalità tra i due uomini, che si rinfacciano l'un l'altro di essere insicuri.