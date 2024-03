Lui spiega di non aver apprezzato alcuni comportamenti riservati a Mirko e che lui, in diverse occasioni, si sarebbe comportato diversamente. Non avrebbe detto "Ti amo" a cuor leggero e forse sarebbe anche uscito dalla Casa per seguire il suo amore. "Prima di parlare della mia situazione, devi conoscere" lo interrompe Perla, che non ama essere giudicata da una persona estranea alla sua storia.

La difesa di Federico "In base a come ti sei comportata con me, in base a come ti sei comportata con Mirko, ti dico: abbiamo valori diversi" afferma perentorio Federico. A propria difesa, il ragazzo elenca una serie di esternazioni poco carine che la ragazza avrebbe fatto nei suoi confronti. L'ha definito immaturo, l'ha ripreso per delle sciocchezze. Lui non è solamente questo, è molto di più, e gli dispiace che la ragazza si sia fermata alla superficie.

Le ragioni di Perla Perla risponde dicendo che il ragazzo non si è mai fatto conoscere per davvero mentre lei, invece, si è messa in gioco e ha creato dei rapporti veri all'interno della Casa. Federico continua a giudicare la relazione tra Perla e Mirko, spiegando come si sarebbe comportato lui al posto della ragazza. Sicuramente, avrebbe accarezzato le fragilità della persona amata. "Determinate cose non le avrei fatte" dice, aggiungendo poco dopo "Mirko è cambiato". Perla comincia a scaldarsi: Federico non sa nulla di lei e, secondo il suo punto di vista, queste parole sono una reazione alla Nomination fatta in puntata. "Non hai tatto" sibila la giovane, con il volto rosso e i denti stretti. La ragazza, esasperata dal giudizio del modello, va su tutte le furie: Federico non si può permettere di giudicare i suoi valori.

Le opinioni degli inquilini Vedendo che i toni si sono accesi, gli inquilini si avvicinano per placare i due ragazzi. Beatrice interviene e chiede a Federico di smetterla poiché Perla sta vivendo un momento molto complicato. Il ragazzo, tuttavia, non accoglie la richiesta e continua a parlare senza interrompersi. Anche Giuseppe si avvicina nel tentativo di tranquillizzare l'amica e porta Perla fuori in giardino. Alessio spiega all'amico che Perla è provata per cui è necessario trattarla con molto tatto. "Ci vuole anche empatia" dice e Federico, ferito: "La mia empatia non la mettiamo in dubbio, per piacere".

Interviene Letizia, e con calma e pazienza prova a fargli capire che non era il momento di mettere ulteriormente Perla sotto pressione. Federico minimizza, non è una persona cattiva, gli dispiace per quanto accaduto, ma ha solamente espresso un'opinione. Le accuse che sono state mosse contro di lui sono comunque molto gravi. Gli hanno detto che non ha empatia, che non ha umanità, ma non gli pare che Perla sia stata molto clemente con lui quando stava soffrendo. Gli amici provano a consolarlo: adesso bisogna mettere una pietra sopra e lasciare che la ragazza si tranquillizzi.

Perla, esausta e nervosa, va in cucina e scoppia in lacrime. Alessio la consola, non deve dare peso alle parole di una persona che non stima. Dopo essersi asciugata il volto, la ragazza spiega che il modello se l'è presa per la Nomination.