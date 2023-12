Tgcom24

Lo scontro per il "due di picche" "È comico", attacca Massimiliano. Mentre Beatrice ribadisce che non si "sarebbe mai messa con l'attore per via del suo carattere impetuoso". "Massimiliano invece da due mesi che Massimiliano non fa altro che infilarsi nelle mie dinamiche, non riesce a stare senza di me: o mi deve andare conto o deve essere mio alleato". La replica di Varrese non si fa attendere: "Tu spesso esageri e non te ne rendi conto". Così Beatrice si fa consolare da Vittorio.

La convinzione di Massimiliano Per Massimiliano è stata Beatrice a interpretare male le sue parole. E ora Varrese ride al pensiero e a Fiordaliso e Monia confessa: "Sono solamente film mentali che Beatrice puntualmente si fa. Ho mantenuto un atteggiamento di apertura nei suoi confronti, nonostante lei non abbia mai smesso di punzecchiarmi. Le ho chiesto se non avesse vissuto altri flirt dentro la Casa, se sarebbe stata attratta da me e mi ha risposto di sì, ma comunque non sarebbe stata una buona idea perché insieme saremmo stati troppo forti e avremmo sbilanciato il gruppo. Io sono furbo, ho messo in atto una strategia per farla sbilanciare. Mi teme tanto come persona... Sono l'unico che le tiene testa".