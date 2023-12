"Grande Fratello", nuovi battibecchi: è scontro tra Fiordaliso e Rosanna

Tutto nasce da una discussione sul pranzo. In cucina Beatrice ha in mente di cucinare della verza per il pranzo e di tenere il pollo per la sera, mentre Rosanna ha voglia di pollo a pranzo. La Luzzi però non intende cambiare i suoi piani e le dice di aspettare il suo turno per usare la cucina: "Adesso cucino io, dopo ognuno fa come vuole". La Fratello offesa decide di andarsene dalla cucina sottolineando come molti non facciano nulla per farla sentire a proprio agio: "Ho ragione io a dire che sono in casa vostra" afferma. Interviene allora Fiordaliso, che ha assistito alla scena tra le due donne, per cercare di calmare gli animi. Fiorda difendere Beatrice provando a far capire alla nuova arrivata che non ha capito bene le sue intenzioni e che dovrebbe essere più comprensiva. Ma Rosanna non vuole sentire ragioni: "Adesso non ho fame, fai le tue cose - dice -. Siete tutte coalizzate".

Il faccia a faccia tra Fiordaliso e Rosanna Ma la discussione è solo all'inizio. Fiordaliso vuole chiarire e raggiunge Rosanna in giardino. Non le è piaciuto come lei abbia tirato in ballo tutti, accusando gli altri di non averla accolta bene, per uno screzio con una persona sola. Rosanna si difende dicendo che Fiordaliso le ha sempre dato torto e ha appoggiato l'attrice: "Tu lei dai sempre ragione". Stanca di questo modo di fare Fiordaliso le fa notare che dal suo ingresso si è fatta notare per attacchi gratuiti sia a Beatrice sia ad Anita. "Non puoi pretendere - le dice - che, dopo tutto quello che hai detto tutti ti stendano i tappeti rossi". Rosanna rifiuta questa versione dei fatti: "Volete far passare un messaggio che non sto dando, io rispetto tutti!".