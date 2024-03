Tgcom24

Lo scoppio della lite nella Casa I coinqulini sono impegnati in una prova che li vede contrapposti in due squadri, con un concorrente per team che deve mimare una parola sott'acqua. Massimiliano Varrese lamenta un'ingiustizia nel punteggio e scatta la lite. Paolo Masella gli dice che ci vuole dignità anche nel perdere e Letizia Petris ci ironizza su. "Paolo, non esageriamosempre! Fatevi una risata ogni tanto! Quanto sei pesante!" esclama l'attore innervosito.



La reazione di Massimiliano alle frecciatine "Vabbè, giocate da soli" dice Massimiliano Varrese alzandosi dal divano e abbandonando il gioco. "Mi avete già stufato, esagerate sempre", dice. Grecia Colmenares prova a placare gli animi incitando gli altri a continuare la prova come se niente fosse. Massimiliano però non molla il colpo: "Menomale che avevamo fatto pace Letizia", dice alla coinquilina. "Abbiamo fatto una battuta, sei tu che non te la devi prendere", interviene Anita. "Ma tu che vuoi che ti metti sempre in mezzo", esclama l'attore. "Vedi come fai? Sei permaloso" risponde lei.