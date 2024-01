I due inquilini non riescono a trovare un punto di accordo e la storia, infinita, non decolla. Nuove scintille mettono la parola fine al loro rapporto d'amore. La ragazza si lamenta perché l'attore va sempre più veloce e chiude per sempre ogni possibilità tra di loro: "Io e te non possiamo stare insieme, possiamo essere solo amici, come prima, in serenità".

Tgcom24

Massimiliano la rimprovera infatti perché "non prende mai l'iniziativa" e Monia sottolinea che invece passano molto tempo insieme: "Viviamo 24 ore su 24 insieme, l'altra notte abbiamo parlato fino alle 2. Anche se fossimo fidanzati, stare un giorno lontani sarebbe normale, mica da farne una tragedia... ma tu non vuoi capire, io sono stanca, basta, amici come prima... non è quello che voglio, non mi merito un uomo come te, non possiamo stare insieme perché siamo due poli troppo simili".

Varrese è impietrito e "sconvolto", spiega di essere "spiazzato e consapevole di quello che voglio" ma Monia tira il freno, chiede più tempo e maggior calma, confessa dio voler fare le cose a "piccoli passi, rispettando i propri tempi, così non andiamo da nessuna parte, non mi vanno bene tanti tuoi comportamenti, mi hai anche detto che sono distante dopo il bacio".

"Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza" risponde Massimiliano, che non nega di sentirsi offeso dalle sue parole: "Mi hai detto tante cose brutte, tu mi stai sempre lontana, ma la vita è fatta di dialogo non solo di sguardi, per cui è necessario parlarsi per poter approfondire il rapporto. Vengo sempre io da te, la verità è che per te sono come tutti gli altri". La ragazza non lo consola e anzi se ne va, lasciandolo da solo con i suoi pensieri.