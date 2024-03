"Grande Fratello", post finale ad alta tensione: rissa sfiorata tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese

Il fratello di Greta, infuriato per un commento di Varrese all'indirizzo di Monia La Ferrera, ex dell'attore e attuale fidanzata di Rossetti, ha preso a calci e pugni la macchina del concorrente del GF

Tra Josh Carter Rossetti , fratello di Greta, e Massimiliano Varrese si sarebbe infatti sfiorata la rissa. Il caos, scoppiato fuori dagli studi dopo la finale vinta da Perla Vatiero , è testimoniato da alcuni video che circolano su "X": Rossetti, infuriato, avrebbe preso a calci una porta e tirato diversi pugni al muro per dirigersi in modo minaccioso verso un'auto in cui c'era Varrese. A quel punto sono intervenuti in tanti per fermarlo ma lui è riuscito comunque a tirare alcuni calci al veicolo. A scatenare la rabbia del fratello di Greta sarebbe stato un commento di Varrese all'indirizzo di Monia La Ferrera , ex dell'attore e attuale compagna di Josh.

Nel video si vedono alcuni concorrenti che tentano di frenare Rossetti a fatica, persino un ex atleta come Marco Maddaloni appare in difficoltà nel bloccare il ragazzo inferocito e nemmeno i tentativi di Greta, sua sorella, sono andati a buon fine. Addirittura nella concitazione Josh avrebbe spintonato la stessa Monia. Per fortuna però lui e Varrese non sono venuti a contatto.

I motivi della furia di Josh Rossetti Ma perché è scoppiato questo caos? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Stefano Miele in una diretta social poco dopo, in cui ha ricostruito un po' la vicenda commentando con un "non c'è giustificazione a tutto questo". Varrese non avrebbe affatto preso bene la notizia della relazione tra Rossetti e Monia La Ferrera, sua ex. Una relazione della quale Varrese sarebbe venuto a conoscenza solo stanotte e iniziata peraltro a febbraio, poco dopo che La Ferrera era stata nella Casa per qualche settimana, alternando nei rapporti con Massimo riavvicinamenti e nuove screzi. Scoperta "la novità" Varrese si sarebbe rivolto a Monia dicendole "brava, brava, brava" in tono di scherno. E a questo punto Josh avrebbe perso le staffe.