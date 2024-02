"Grande Fratello", il racconto della quarantesima puntata

Si parte con la quarantesima puntata

Alfonso Signorini si complimenta per le 40 puntate "che sentono tutte" e ricorda che la prima finalista è Beatrice Luzzi, "la prima ad arrivare al traguardo", che, ora che è fuorigioco, se ne sta "sorniona" a guardare, senza nessuna preoccupazione, gli altri inquilini mentre litigano per arrivare in finale.

Chi non sembra particolarmente contento della sua nomination e della finale mancata, invece è Massimiliano. Signorini manda una clip che ne riassume il malcontento. A scatenare la sua rabbia, più che la mancata finale, sarebbe stata, così spiega Signorini, la non maturità e la maleducazione di molti inquilini "giovani", gli stessi, che si sarebbero coalizzati contro di lui: “I giovani hanno deciso che io sono quello da sacrificare“, dice aggiungendo che, dopo sei mesi insieme, ne avrebbero dovuto parlare e avrebbero dovuto chiederglielo se avesse voglia di essere sacrificato per tutti quanti. Il conduttore "bacchetta" i cosiddetti giovani della Casa che lasciano mozziconi della sigaretta in giro e urlano e scherzano alle 5 del mattino mentre altri dormono. Signorini chiude la discussione dicendo che d'ora in poi, con Beatrice fuori gioco, ci sarà sempre bisogno di un capro espiatorio e Massimiliano è la nuova Beatrice.