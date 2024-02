Grande Fratello, il pensiero di Perla Vatiero su Mirko Brunetti: "Mi aspetto qualcosa per S. Valentino"

Perla: "Per S. Valentino mi aspetto una risposta da Mirko"

S. Valentino è dietro l'angolo e quale migliore occasione per farle arrivare un segnale. Il ragazzo troverà il coraggio di compiere un gesto di riavvicinamento, come Perla Vatiero aveva fatto in occasione del suo compleanno? L'unica cosa che Perla desidera davvero è fare il punto della situazione e avere un po' di chiarezza da parte sua: "Per San Valentino mi aspetto una risposta un po' più definita e chiara". Al momento, infatti, non riuscirebbe a buttarsi nuovamente in una relazione con lui senza essere sicura di averlo perdonato per quello che è successo a "Temptation Island". Dovrebbe prima valutare una serie di fattori, in modo da non ripetere gli stessi errori del passato. Si aspetta, perciò, delle risposte dal suo ex affinché possa capire le sue reali intenzioni.