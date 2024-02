"Grande Fratello", attriti e incomprensioni tra Mirko e Perla

Il confronto tra Perla e Mirko

"Godiamoci con spensieratezza quello che c'è" propone Perla Vatiero. "Determinate cose le abbiamo capite entrambi" continua durante un momento di confronto. Per Mirko Brunetti ci sono comunque ancora alcuni nodi da sciogliere. Non sa se sia davvero riuscito ad accettare il passato, spera di farcela ma non può garantirlo. "Io lo so quello che hai in testa. A te in questo momento darebbe fastidio qualsiasi cosa" dice lei. Lui nega, spiega di ritenere quella di tornare insieme la decisione più giusta, ma prima vorrebbe che tutti i problemi fossero risolti. La conversazione si conclude apparentemente con un nulla di fatto.