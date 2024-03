"Grande Fratello", Perla gelosa delle foto di Mirko con Shaila Gatta: "Perché sotto la giacca è nudo?"

La concorrente negli ultimi giorni ha avuto modo di confidarsi con gli altri inquilini a cui ha espresso il suo desiderio di rivedere quello che è tornata a chiamare il suo "fidanzato". "Spero che per quando uscirò avrà prenotato un bed and breakfast o un hotel ", è la speranza di Perla.

Tuttavia, a smorzare i pensieri d'amore della ragazza ci ha pensato Alfonso Signorini. Il conduttore ha infatti deciso di architettare un diabolico piano per l'ex volto di "Temptation Island", alla quale ha mostrato le foto di un servizio di "Chi" che vede protagonista proprio Mirko. Negli scatti mostrati a Perla e al resto degli inquilini presenti nella Casa, si vede Brunetti durante una serata mondana a Napoli. Nelle immagini, Mirko sembra divertito mentre è con un'altra ex inquilina del "Grande Fratello", Angelica.

"Altro che hotel - ha esordito Alfonso Signorini rivolgendosi a Perla -, Mirko si fa ospitare da Angelica". "Di lei mi fido, è anche fidanzata", ha risposto la concorrente. A quel punto Signorini ha mostrato altre immagini: "Qui Mirko invece era insieme all'ex velina di Striscia la notizia, Shaila Gatta - ha proseguito il conduttore, cercando di toccare il tasto della gelosia -. Pare che non si siano staccati tutta la sera e che lei sia rimasta incollata a lui e viceversa". A colpire Perla, però, non sembra essere tanto l'eventuale attrazione di Mirko per l'ex velina: la ragazza è rimasta perplessa dal look di Brunetti. "Adesso va in giro senza niente sotto la giacca?", chiede la ragazza.

Il bersaglio è colpito: Signorini, divertito, prosegue punzecchiando la ragazza sulla giacca di Mirko. E ancora dopo la pausa pubblicitaria, Perla continua a parlare con gli altri ragazzi della Casa dell'outfit visto nelle foto. "Mi sentivo che stasera c'era qualcosa che non andava, ho avuto questo presentimento prima della puntata", ha proseguito Perla. Alla fine, lo scherzo è rientrato grazie allo stesso Mirko che ha provato a rassicurare la fidanzata: "Sono qui che ti aspetto - ha detto il ragazzo -. Perlì, lo sai che non ti devi preoccupare di niente".