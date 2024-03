Per Perla sono giornate difficili così cerca di curare in solitudine la sua sofferenza. Si nasconde sotto le coperte e poi scoppia in lacrime. Ma Sergio e Greta la sentono in corrono in suo soccorso, aiutati da Letizia. "Mi sto solo sfogando un po'...", sussurra Perla. E Letizia la conforta: "Comincia a fare un po' di ordine nella tua testa. Non sei indistruttibile". Letizia le ricorda che "l'ha vista superare degli ostacoli più tosti, con il tempo si cambiata tanto, adesso sei una donna lucida ed equilibrata, avere un momento di sconforto ogni tanto non è sintomo di debolezza ma di umanità", prosegue la fotografa. "Vorrei solo stare bene" replica Perla.

I consigli di Letizia a Perla

Secondo Letizia, in Perla sta vivendo "tante emozioni contrastanti e questo disordine traspare, nonostante provi a nasconderlo con i suoi silenzi. È un essere umano, non può accumulare la sofferenza senza sfogarla, altrimenti, in un modo o nell'altro, verrà fuori". La fotografa è consapevole che la posizione di Perla non sia facile: "Hai seguito il tuo cuore, ma non hai mai trascurato la razionalità, per questo adesso ti trovi in un limbo. Devi scegliere per té stessa, senza farti condizionare da commenti esterni. La vita è la tua". Letizia la invita ad ascoltare solo il parere della sua famiglia. Perla non parla, preferisce piangere...