Pronta a smentire quanto appena detto, precisa di essersi avvicinata a lui non perché interessata, bensì perché è riuscito a trasmetterle fin da subito leggerezza: “Con te ho avuto un approccio scherzoso”, “C'è stata empatia, ma a livello di amicizia”. “Io lo comprendo” esclama il ragazzo, provando a mettersi nei panni di Mirko. Nonostante ciò, però, spiega di non aver compreso il perché di queste sue insinuazioni. “Io non ho mai percepito nulla di più tra noi” dice e aggiunge “Ho sempre avuto rispetto di te e dalla tua relazione con Mirko”. “Mi rendo conto che possano nascere delle insicurezze, ma nascono dalla vostra relazione” continua poi.

Le parole di Alessio

“Il problema non sei tu, ma sono io” ribatte la ragazza, rassicurandolo. “Aveva la percezione che tu a me piacessi”. “Avrei preferito che me lo dicesse lui” esclama Alessio, dispiaciuto per non aver avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con Mirko. A proposito del loro rapporto, inoltre, ammette di averla sempre reputata una bella ragazza, divertente e anche simpatica. Nonostante ciò, però, spiega che non si sarebbe mai permesso di andare oltre. “Io non voglio passare per quello che rovina i rapporti. Ho sempre fatto il tifo per voi”. Tenendo molto alla sua amicizia, infine, si augura che tra di loro continui a esserci la stessa complicità dei giorni precedenti: “Io a te mi sono affezionato. L'importante è che tu stia bene, con o senza Mirko”.