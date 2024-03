Al "Grande Fratello" Perla delusa dall'allontanamento di Alessio

Alessio Falsone si stacca dalle amiche

Da quando ha iniziato la sua love story con Anita, Alessio pare essersi scordato della due amiche Perla e Greta, con cui era solito ridere e scherzare fino alle prime luci del mattino. Adesso Perla non riesce nemmeno a intavolare con lui nemmeno un discorso: "Non sarebbe più normale cercare una via di mezzo? Anche a livello di contatto fisico io mi sono limitata sempre per rispetto a Mirko, anche se non c'è malizia da parte mia". Greta è dispiaciuta per la delusione provata dall'amica, ma comprende anche le ragioni di Alessio che forse in questo momento vuole viversi il suo momento magico con Anita. Consiglia quindi a Perla di parlarne direttamente con lui, per evitare qualsiasi fraintendimento: "Secondo me dovresti parlarci, anche io ho sentito questo distacco. Non so se è per non finire nel vortice di te e Mirko oppure per Anita, per concentrasi su di lei".