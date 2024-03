Le questioni irrisolte tra i due vengono fuori preponderanti, ma basta una chiacchierata per risolvere ogni problema

Partita come una bella amicizia, la loro relazione sta avendo parecchie battute d'arresto. Proprio durante la quarantatreesima diretta, che ha incoronato Rosy Chin come seconda finalista , i ragazzi hanno avuto l'ennesima discussione anche a causa di alcune esternazioni della sorella di Perla, Loana, che ha definito Alessio "Pagliaccio".

Al "Grande Fratello" il rapporto tra Perla e Alessio si è leggermente incrinato e nel post puntata i due discutono animatamente per arrivare ad un chiarimento.

Alessio e Perla discutono Il ragazzo ritiene, infatti, che siano volate delle parole pesanti. Perla, davanti a certe affermazioni, avrebbe dovuto prendere una posizione netta e difenderlo.

La giovane ribadisce di aver avuto dei dubbi legittimi. Lui conosceva la sua situazione, per cui è normale abbia pensato che lui le si sia avvicinato per strategia. Allo stesso tempo, però, crede che Alessio le voglia davvero bene, perché non le ha dato modo di pensare il contrario.

"Io non faccio l'influencer" ribatte Alessio, smentendo la teoria secondo la quale lui voglia sfruttare la notorietà di Perla per strategia.

Entrambi, però, sono concordi nel non voler creare fraintendimenti. Tra loro non c'è nulla a parte l'amicizia.

Giuseppe si avvicina, domandandosi come mai questi equivoci non siano sorti anche tra lui e Perla. La ragazza risponde dicendo che il loro rapporto è sempre stato scherzoso, per questo era meno fraintendibile.

"Non riesco più a essere spontaneo" riprende il discorso Alessio. Forse, la soluzione sarebbe quella di viversi il rapporto sinceramente.

L'importante è che sia chiaro che il ragazzo non abbia voluto fare lo sciacallo sulle spalle dell'amica.

Il chiarimento tra i due amici I due ragazzi escono in giardino e provano a chiarirsi. Perla ha avuto dei pensieri negativi su Alessio ma subito si è ricreduta. Sa che l'amico è sincero, non vuole metterlo in dubbio.

Alessio continua a non comprendere il comportamento di Mirko: come mai ce l'ha con lui?

"Io ci voglio andare d'accordo con il tuo fidanzato" afferma deciso.

Perla spiega, però, che l'allontanamento ha destato qualche sospetto. Il contesto in cui si trovano non li aiuta, ma devono fare di tutto per rimanere uniti.

I due si sciolgono in un sorriso e si abbracciano affettuosamente. La loro amicizia può superare qualsiasi ostacolo, l'importante è fidarsi l'un l'altra.