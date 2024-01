Grande Fratello, nuovo confronto tra Beatrice e Vittorio

Lei raggiunge lui e provano a scambiarsi pareri riguardo Perla Vatiero e Greta Rossetti. Nonostante l’ennesimo confronto, restano su opinioni diverse e il loro rapporto non è più quello di prima. I due inquilini parlano in modo pacato e cercano di vedere il lato positivo delle loro divergenze, ma cosa succederà nei prossimi giorni?

Beatrice e Vittorio hanno avuto dei dissapori dopo la32esima puntata. L'attrice si è sentita attaccata da alcuni inquilini e non ha trovato il sostegno del modello, che ha preferito non schierarsi. Questo ha provocato una discussione tra i due, che si sono detti le loro ragioni. "Ho preso posizione, non mi pare di aver litigato" ha insistito la Luzzi, ma Vittorio è stato di tutt'altro pensiero e così la loro amicizia ha iniziato a scricchiolare.

Durante il weekend, in camera da letto, i due inquilini riprendono il discorso e cercano di capirsi meglio. Beatrice accusa Vittorio di essere stato poco coraggioso e solidale con lei. Vittorio spiega che non ha voluto prendere una posizione perché in Casa sembra che si debba scegliere tra una persona e un'altra. Lui dice di agire di istinto e di esprimere la sua opinione solo quando è necessario. Vittorio aggiunge che in una discussione bisogna criticare il comportamento sbagliato di una persona e non la persona stessa, “Bisogna saper distinguere l'errore nel comportamento delle persone e non l'errore nella persona” afferma.