Al "Grande Fratello" Le Non è la Rai, Yulia e a Shaila si schierano contro Jessica e Mariavittoria: "Queste cascano male" dicono le cinque amiche che non lesinano aspri commenti sulle due coinquiline che, ignare e inconsapevoli, sono sedute al tavolo da pranzo. In veranda, intanto, Yulia e Shaila esprimono tutto il loro disappunto su alcuni loro comportamenti.