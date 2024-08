Grande Fratello, morto Nicola Fuiano: era la voce del confessionale

Si è spento a Roma, all'età di 61 anni, l'autore Nicola Fuiano. È stato la voce del Confessionale del Grande Fratello. Prima di occuparsi di programmi televisivi, aveva lavorato in teatro come direttore di scena, coreografo e ballerino. In tv aveva lavorato a programmi di grande successo tra cui L’isola dei famosi, La Talpa e Cuochi e Fiamme. Molti gli ex concorrenti del reality che lo hanno ricordato con ammirazione sui social.