E' Monia a tirarlo fuori a cena, stanca della situazione ormai sotto controllo: il bagno in condizioni da incubo, mutande lasciate in giro. La La Ferrera vuole imporre dei turni stabiliti per le pulizie, anche se qualcuno, come Letizia , non sembra molto d'accordo, contando sulla buona volontà di ciascuno. Ma non ci sono solo discussioni: per i veterani è arrivata una piacevole sorpresa. Per ripagarli dei quattro mesi passati nella Casa, il Grande Fratello ha regalato loro un pomeriggio in una Spa.

Ma Monia non è l'unica a lamentarsi. Anche Fiordaliso ha le sue rimostranze da fare, a partire da un bagnoschiuma rovesciato in bagno da qualcuno che si è ben guardato dal pulire, costringendo lei a dover sistemare il tutto. Il silenzio e lo sguardo vago di alcuni dei concorrenti è indicativo di chi sia al centro di queste critiche. "Questa casa non è un albergo" tuona Monia.

Massimiliano intanto ne approfitta per affrontare un altro problema: quello degli schiamazzi in camera da letto. "In camera si dorme - dice Varrese -, mi sono stancato di essere continuamente svegliato dai richiami del Grande Fratello. Anche nel pomeriggio: se c'è qualcuno che riposa si entra senza fare rumore". Fiordaliso interviene a dar man forte a Massimilano: "La zia adesso tira le ciabatte direttamente - afferma -, ve le tira sulla fronte. Perché sono quattro mesi che non dormo". Ma non finisce qui, approfittando del fatto che è stato affrontato l'argomento Massimiliano allunga la lista delle cose che non vanno. "Quando ci si lava i denti l'acqua va chiusa - dice tornando all'argomento "bagno2 -, quando si usa il dentifricio se ne usa poco, lo stesso quando ci si lava: di shampoo e bagnoschiuma ne basta poco, perché sennò vanno riordinati ogni due giorni". I "colpevoli" faranno finta di nulla o proveranno a mettersi in riga?