Tgcom24

Monia si mostra molto aperta a ricevere gesti affettuosi da parte del suo ex, il quale, comunque afferma di volerci andare piano perché lei ha diritto a fare il suo percorso nella Casa, ma poi subito si spinge oltre e chiede: "Mi domando se viene anche a te di farlo", chiede l'uomo curioso. Tra qualche battuta e una risata cristallina, la donna risponde dicendo che abbraccia tutti tranne lui.

"Forse è una difesa" ipotizza l'uomo e Monia lo asseconda con una risposta assertiva.

In ogni caso, Massimiliano è felice che la ragazza si sia integrata bene nel gruppo e che venga apprezzata dagli Inquilini. "Hanno capito che persona sei" sussurra compiaciuto. "Siamo tutti in sintonia, a parte qualcuno" commenta Monia.

"Se non ci fossimo mai allontanati...ci hai mai pensato?" chiede a bruciapelo Massimiliano. Il discorso che segue è intenso, ben pensato. Nella vita spesso è questione di scelte, come delle sliding doors che si presentano davanti.

"Non ci siamo lasciati per un motivo vero e proprio", dice Monia, non escludendo la possibilità di un riavvicinamento, in quanto non prova rancore nei suoi confronti. Certo, quello che ha passato le è servito per diventare la donna che è oggi, ma al contempo pensa che, se la loro vita fosse stata differente, probabilmente non sarebbero adesso insieme a parlarne.







Massimiliano si confida con Beatrice su Monia I due proseguono la conversazione, vicini sotto le coperte, e la loro intimità si fa crescente. La loro storia, interrotta per motivi non a loro imputabili, può adesso avere un altro finale e Massimiliano riflette sul fatto che sia giusto "viversi la cosa con serenità e tranquillità, senza farsi tanti problemi". Anche Monia è d'accordo e dice: "Lo stiamo già facendo". Ci sarà forse un lieto fine come nelle migliori favole? Quasi come un segno del destino, Massimiliano ha ritrovato dopo quattordici anni l'ex fidanzata Monia e questo ha sconvolto i suoi equilibri e le sue certezze. In un momento di riflessione con Beatrice, l'attore spiega di sentire una particolare connessione con la donna. "La sento familiare" dice con trasporto.

Racconta brevemente l'andamento della loro storia. I due convivevano e stavano bene insieme, ma i problemi di famiglia di Massimiliano l'hanno costretto ad allontanarsi. Non voleva coinvolgerla nei suoi guai, era troppo giovane e inesperta.

Oggi la vede molto cambiata, è una donna adulta e madre di due figli, ma allo stesso tempo nota che il suo spirito non è mutato.

"Sei molto fortunato" commenta Beatrice che non nasconde la sua stima per Monia.

Massimiliano spiega che l'ingresso della sua ex potrà dare una scossa anche alla situazione con Valentina. La storia con la madre dei suoi figli è finita definitivamente ormai, ma nella Casa si era ritrovato a mettere il loro rapporto in discussione.

Beatrice capisce al volo ciò che intende. L'entrata di Monia lo fa tornare in gioco.

Massimiliano non crede possibile che si siano ritrovati dopo quattordici anni e ipotizza un finale diverso per la loro relazione. Magari sarebbe potuta andare diversamente.

"Questo è veramente destino" dice Beatrice, la quale non vede ostacoli a un possibile ritorno di fiamma. "Mi pare evidente su come andranno le cose" afferma senza dubbi.

L'attrice ha notato anche una certa gelosia da parte di Massimiliano nei confronti di Vittorio. Vorrà pur dire qualcosa!

L'uomo vuole viversi la situazione senza farsi troppi pensieri ma allo stesso tempo preferisce andarci cauto, motivo per il quale sta riflettendo molto.

Beatrice concorda con lui. Ha già ferito Monia una volta, non può ripetere lo stesso errore. Quello che dovrà succedere, accadrà con naturalezza.