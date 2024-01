"Grande Fratello", Monia e i dubbi su Massimiliano: "Prima di ricominciare voglio rifletterci bene"

Per questo i due ex hanno deciso di mettere le cose in chiaro, per evitare che qualcuno soffra a causa di una decisione sbagliata. Monia è la più reticente perché ha paura di ferire in qualche modo l'attore. Lo vede troppo preso, troppo innamorato, mentre lei ancora non è certa di ciò che prova nei suoi confronti.

I dubbi di Monia La Ferrera Dentro la sauna, Monia si confida con Rosy Chin e Marco Maddaloni sulla sua situazione con Massimiliano. La chef le consiglia di buttarsi, ma la siciliana è più prudente: "In questo momento siamo tutti e due tanto pesanti. Io non ho paura per me, ma di ferire lui. So che in questo momento non posso dargli quello che lui vuole, dentro di me non ho niente". Per i compagni d'avventura, invece, il suo problema è che non riesce a tirarlo fuori. Monia non nasconde di volergli bene e proprio per questo deve riflettere molto bene prima di prendere una decisione: "Anche se ci siamo lasciati 15 anni fa, lui è parte di me. E' un pezzo del mio cuore e per quello ho paura di fargli male".

La dichiarazione di Massimiliano Varrese Monia si apparta quindi in giardino con Massimiliano, per parlare della loro situazione e mettere le cose in chiaro. L'uomo, con molta sincerità, confessa i suoi timori per quello che sta succedendo dentro il suo cuore: "Non so neanche come spiegarlo, ti guardo in modo diverso. Non riesco nemmeno a guardarti, mi devo girare dall'altra parte. Credo che tu sia la donna giusta per me". Varrese ha faticato non poco per confessargli quello che prova, consapevole che questo porta inevitabilmente la loro relazione a un bivio e che Monia non ha le stesse certezze che ha lui.