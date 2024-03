Le scuse di Monia alle donne

Monia si è scusata con i suoi follower per non essere stata un buon esempio: "Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente di non essere stata l'esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne. Tuttavia essere donna significa anche avere in coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me questo è il momento di farlo".