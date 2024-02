L'intervento di Marco Maddaloni

Interviene così Marco Maddaloni che cerca di mediare e invita entrambi i ragazzi a essere più comprensivi e leggeri e a non focalizzarsi sulle piccole cose: "Io in Perla non riesco a vedere nessuna malizia in nessun comportamento che ha. Mirko perché stai cercando un qualcosa che non esiste?", chiede il judoka. La risposta di Mirko non si fa attendere: "Ho visto semplicemente in Perla dei comportamenti strani, una confidenza nei confronti di Alessio che non mi aspettavo". Marco però non condivide e lo invita "ad andare oltre le apparenze e a ricostruire un nuovo rapporto, non vi soffermate sulle sciocchezze".