"Grande Fratello", Mirko Brunetti sull'amore ritrovato per Perla Vatiero: "Meritiamo una seconda possibilità"

Ospite a "Verissimo" Mirko Brunetti racconta il suo rientro nella casa del "Grande Fratello" durante il San Valentino, quattro giorni che hanno segnato il riavvicinamento con l'ex fidanzata Perla Vatiero. "All'inizio ero molto rigido per via della gelosia, avevo paura che lei si fosse distaccata completamente da me", spiega l'ex inquilino. "Quando ho chiuso la porta senza sapere se l'avrei potuta salutare mi sono sentito come davanti al falò di 'Temptation Island' ma questa volta sono tornato indietro", dice Mirko. E aggiunge: "Meritiamo una seconda possibilità".

Nel salotto del talk show di Canale 5 Mirko Brunetti si dice pronto ad aspettare la sua Perla, attualmente concorrente nella Casa di Cinecittà, per dare il via alla "seconda possibilità" dopo la crisi consumata a Temptation Island. Poi ringrazia Greta Rossetti, anche lei concorrente del "Gf" definendola una "persona pura" e alle critiche di chi vede nel riavvicinamento con la Vatiero una messinscena dice. "Fantasticherie, so quali sono i miei valori".