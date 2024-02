Al "Grande Fratello" vestendo i panni da chef, Mirko in Tugurio cucina una cena per due da condividere con l'inquilina Perla, una speciale occasione per passare insieme una serata tête-à-tête.

Il passato tra loro Perla racconta che il distacco vissuto questa estate è stato per loro quasi necessario, bisognava fermarsi e fare una scelta, seppur difficile e sofferta. Da questo atto, lei ha capito molte cose, ha avuto il tempo di riflettere, metabolizzare e crescere sotto molti punti di vista. La ragazza, commuovendosi, ammette d'aver fatto degli errori in passato: “Io me la prendo con me” dice riconoscendo alcuni sbagli nel suo rapporto con il ragazzo. Mirko le asciuga le lacrime e, mostrandosi molto comprensivo, ammette d'aver sbagliato anche lui in passato e che sicuramente le cose potevano essere gestite in modo diverso. Perla, ancora molto commossa, racconta che in questa situazione difficile ha scoperto in sé stessa una forza che nemmeno pensava d'avere, una forza di cui oggi vuole fare tesoro per affrontare la sua vita e il futuro.

Futuro? Perla spiega che a oggi non si sentirebbe pronta a tornare a vivere a Rieti con il ragazzo, non riuscirebbe ad affrontare determinate situazioni. Mirko, senza troppe esitazioni, condivide anche lui quanto detto dalla ragazza, ci sono molte cose che devono essere ancora discusse e chiarite. “Io oggi so chi sono, sto bene con me stesso e se voglio stare con una persona è perché ci voglio stare, adesso la penso così, e non per presunzione, ma per amor proprio”. I due cercano di ragionare sul loro rapporto ma, tra una riflessione e l'altra, tornano sempre a ricordare quanto vissuto in passato senza riuscire a concentrarsi sul loro presente e dare un sguardo verso il futuro.