Il ragazzo, però, a mo' di scherzo, afferma: "Ma ti sei laureata in psicologia? 'Pensa a te stessa, fai un percorso personale' dai, Perlì". Asserisce Mirko in riferimento ad alcune delle frasi che Perla ha detto in puntata a Beatrice. La ragazza si dice delusa e si chiude in sé stessa. Mirko, pur notando questo atteggiamento, le chiede leggerezza, non vuole rovinare questi giorni insieme.

"Ha detto cose su di me che fanno male" afferma Perla, ma Mirko ancora la provoca e le fa notare che lei prende le parti anche di altre persone, alla stessa maniera. L'influencer resta sbigottita e spiega che prendere le parti di un amico, di una persona a cui tiene, non è di certo un errore. Guarda con fare interrogativo il ragazzo che le dice che avranno modo e tempo di scambiarsi opinioni in merito.

Poi Mirko fa un brindisi alla Casa e chiede a tutti calma e spensieratezza. Gli si accosta Beatrice e parla con lei. L'attrice si chiede come stia, se l'uscita dalla Casa sia stata difficile, poi sussurra: "Ti ho pensato tanto".

Commosso l'imprenditore conclude: "Vi sentivo parlare bene di me, questo mi ha aiutato". Poi continuano a parlare con affetto, prima che Mirko si appresti a raggiungere la tavola.

Come andranno questi giorni? Mirko stravolgerà completamente gli equilibri in Casa? E come influire questa difesa di Beatrice nel suo rapporto con Perla?