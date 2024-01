Grande Fratello, Massimiliano Varrese compie gli anni e fa i conti con la ex

Leggi Anche Grande Fratello, Beatrice Luzzi lascia la Casa per la morte del padre

Gli auguri della figlia Mia Fuori dalla Casa il cielo viene illuminato dai fuochi d'artificio. Sono da parte della sua famiglia, che si è riunita per mostrargli la sua vicinanza. Nominando a uno a uno i componenti, l'attore rivolge un pensiero alle donne della sua vita, compresa sua figlia Mia che gli urla: "Auguri papi!". Terminato lo spettacolo pirotecnico, gli Inquilini tornano all'interno e tagliano la torta preparata per lui da Rosy.

Il monologo di Varrese Radunati intorno al tavolo, gli Inquilini ascoltano il monologo e le riflessioni di Varrese. Quando ha fatto il suo ingresso nella Casa non sapeva cosa sarebbe accaduto, ma sapeva che entrare era la scelta giusta da fare, nonostante la difficoltà di abbandonare la figlia per mesi.

Mesi di forti emozioni In questo periodo ha imparato tantissime cose e gli stanno arrivando tantissime risposte. "Non pensavo di trovare in ognuno di voi un pezzo di me", confessa emozionato l'uomo, davanti ai compagni di avventura commossi. Loro ci sono stati per lui nei momenti difficili e deve ringraziarli per la forza che gli hanno saputo dare. Per un momento non si stava più riconoscendo e ha capito che doveva impegnarsi per cercare sé stesso. Nel bene e nel male, ognuno di loro gli ha insegnato qualcosa: al Grande Fratello ha avuto la conferma che le emozioni sono uguali per tutti e, attraverso di esse, le persone possono ritrovarsi.

Il confronto con la ex Monia Una serata di festa, rovinata solo da una piccola discussione avuta con la ex Monia per la presunta gelosia nei confronti della donna. Massimiliano crede che Vittorio si sia avvicinato a lei per strategia e glielo riferisce. Monia, invece, ritiene che il suo rapporto con il ragazzo sia sempre stato leggero e sincero. Massimiliano allore chiede scusa, precisando che non ce l'ha con lei, ma ha notato degli atteggiamenti strani da parte del modello.