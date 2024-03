Massimiliano Varrese litiga con tutti. L'attore non si risparmia e dopo aver discusso con Anita, Paolo, Letizia e Rosy, è il turno di Grecia Colmenares: "Ti giustifico solo perché non capisci la lingua!", le dice durante una accesa discussione.

Tgcom24



Massimiliano contro Letizia Durante il confronto in puntata con Letizia, dove Massimiliano se l'è presa con la ragazza per avergli (a suo parere) vomitato addosso tante cattiverie, dopo tutto quello che lui ha fatto per lei, Grecia ha preso le parti della fotografa. Varrese ha definito Letizia "una bambina viziata" e rivolgendosi dirottamente alla giovane le ha detto:"Tu sei una persona cattivissima".

Tutto era nato da un "Cattivo" pronunciato senza brutte intenzioni proprio da Letizia nei suoi confronti. La fotografa ha cercato di chiarire di non aver detto che Massimiliano è cattivo, ma di aver usato il termine nella discussione che si era creata sulle accuse di Massimiliano contro i "giovani" della Casa.

Massimiliano contro Grecia Grecia, per l'appunto, ha sottolineato che lo stesso Massimiliano in un episodio l'ha definita cattiva, eppure lei non ha creato un caso per questa cosa. L'attore, dunque, dopo la puntata, attacca la concorrente trovando che lei sia falsa, non sia autentica: "Hai aspettato la puntata per dire questa cosa. Sei sempre fuori contesto". La concorrente si giustifica affermando che per lei non aveva peso l'episodio, ma nel momento in cui Massimiliano si arrabbia con gli altri per le stesse azioni o parole che partono da lui, allora deve fare un passo indietro.

"Ti giustifico solo perché non capisci la lingua. Questo sorriso che hai sempre su, tu sei falsa" attacca Massimiliano, ma Grecia chiarisce che conosce benissimo l'italiano e di aver chiuso con lui, stufa di sentirsi attaccata da più fronti. Letizia non aveva sbagliato, è stato lui a sbagliare con i ragazzi, lei si era soltanto risentita.

Tuttavia, il concorrente non ammette repliche e continua a scontrarsi con quella che un tempo era una sua amica.

Massimiliano contro Rosy Chin Poco prima Varrese se l'era presa anche con Rosy Chin e aveva avuto un diro scontro anche con l'amica chef.

Durante il confronto con Letizia infstti, Massimiliano ha ricordato che la ragazza non ha usato soltanto lui, ma anche Rosy. Dopo aver preso tutto quello che poteva, la fotografa le avrebbe girato le spalle. Questo esempio non è stato gradito da Rosy che, a termine della diretta, chiede un confronto all'attore: "Non dovevi mettermi in mezzo, non mi sembra giusto".

"Questa persona fa così e lo sai bene, prima ti usa e poi ti getta", afferma Massimiliano che prende a ripetere più volte questo pensiero e accusa anche Rosy di non difenderlo, ma anzi di difendere i ragazzi a prescindere.

Rosy ribadisce a più riprese di non confondere il suo rapporto con Letizia con quello che lui ha con la ragazza. Che ci sia stato uno screzio, una divisione, un allontanamento quattro mesi fa non vuol dire che la fotografa debba essere additata come un'opportunista. Massimiliano, però, è di tutt'altro avviso e non sarà la chef a fargli cambiare idea.

"Ma cosa vuole da me?" conclude Rosy che non comprende perché Massimiliano sia così avvelenato e con Letizia e con lei. E adesso anche con Grecia.