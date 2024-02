La crisi di VIttorio

Per Vittorio è stata una settimana difficile, spesso è stato tirato in mezzo in discussioni che non gli appartengono, in questioni in cui non è mai voluto entrare. Dal principio, l'ingegnere ha chiarito di essere una persona a cui importa soltanto crescere umanamente e intessere forti rapporti umani. Tuttavia, parlare con uno piuttosto che con l'altro. Passare la sera con un coinquilino, allenarsi con un altro, dare un bacio della buonanotte, abbracciare qualcuno. Sono tutte cose che per il ragazzo hanno un'importanza viscerale e a cui non vuole rinunciare se i coinquilini sono in lotta fra loro.