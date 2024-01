"Grande Fratello", Marco critica i nuovi arrivati: "Stanno troppo in disparte"

Stefano e Sergio, gli ultimi arrivati nella Casa del "Grande Fratello" non hanno avuto un impatto positivo per tutti.

Per esempio Marco Maddaloni è preoccupato dalla loro capacità di integrarsi. Tra l'altro lui, essendo arrivato in corsa come gli altri due, può capire le difficoltà a inserirsi in un gruppo già formato. Lui si è sentito subito bene accolto dagli altri inquilini e immagina che lo stesso valga per Stefano e Sergio, ma i due però restano sempre in disparte con Beatrice...